Вдова Абэ выразила надежду на продолжение дела мужа, которому доверял Путин

Акиэ Абэ, вдова бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, выступила на памятном мероприятии в Токио и выразила надежду, что политический курс ее супруга продолжится. Об этом сообщил ТАСС .

Акиэ Абэ отметила, что благодаря своему мужу ей удалось лично пообщаться с президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, а также с супругой Трампа. По ее словам, Синдзо Абэ пользовался доверием многих мировых лидеров, и она надеется, что его дело продолжат, чтобы страна и дальше развивалась.

Ранее власти Японии воздержались от комментариев по поводу встречи Абэ с Путиным. Президент России лично принял вдову убитого премьер-министра Японии. Он также предоставил ей свой Aurus для поездки в театр.