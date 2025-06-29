Вдова Абэ выразила надежду на продолжение дела мужа, которому доверял Путин

Yoshio Tsunoda/AFLO
Фото: Yoshio Tsunoda/AFLO/www.globallookpress.com

Акиэ Абэ, вдова бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, выступила на памятном мероприятии в Токио и выразила надежду, что политический курс ее супруга продолжится. Об этом сообщил ТАСС.

Акиэ Абэ отметила, что благодаря своему мужу ей удалось лично пообщаться с президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, а также с супругой Трампа. По ее словам, Синдзо Абэ пользовался доверием многих мировых лидеров, и она надеется, что его дело продолжат, чтобы страна и дальше развивалась.

Ранее власти Японии воздержались от комментариев по поводу встречи Абэ с Путиным. Президент России  лично принял  вдову убитого премьер-министра Японии. Он также предоставил ей свой Aurus  для поездки в театр.

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