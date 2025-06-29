Сегодня 16:00 Вдова Абэ выразила надежду на продолжение дела мужа, которому доверял Путин Фото: Yoshio Tsunoda/AFLO / www.globallookpress.com
Акиэ Абэ, вдова бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, выступила на памятном мероприятии в Токио и выразила надежду, что политический курс ее супруга продолжится. Об этом сообщил
ТАСС.
Акиэ Абэ отметила, что благодаря своему мужу ей удалось лично пообщаться с президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, а также с супругой Трампа. По ее словам, Синдзо Абэ пользовался доверием многих мировых лидеров, и она надеется, что его дело продолжат, чтобы страна и дальше развивалась.
Ранее власти Японии воздержались от комментариев
по поводу встречи Абэ с Путиным. Президент России лично принял вдову убитого премьер-министра Японии. Он также предоставил ей свой Aurus для поездки в театр.
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