Путин предоставил свой Aurus вдове экс-премьера Японии Абэ для поездки в театр

«В машине Путина — не Путин. Захватывающие кадры: президент России предоставил свой Aurus, чтобы его сегодняшняя гостья — вдова бывшего премьера Японии Абэ — переехала из Кремля в Большой Театр», — подписал видео Зарубин.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ погиб 8 июля 2022 года. Его жизнь трагически оборвалась в результате террористического акта.

Путин встретился с Акиэ Абэ в Кремле. Известно, что вдова прибыла в Россию с частным визитом. Подробности и цели встречи власти не раскрывали.

Известно, что президент России выразил признательность за усилия ее мужа в укреплении связей между Россией и Японией. Издание Ura.ru написало, что Путин отметил хорошие личные отношения с Синдзо Абэ.