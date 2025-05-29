Путин предоставил свой Aurus вдове экс-премьера Японии Абэ для поездки в театр

Президент России Владимир Путин предоставил свой автомобиль Aurus вдове бывшего премьер-министра Японии Акиэ Абэ. Фрагмент видео в своем Telegram-канале разместил журналист Павел Зарубин.
«В машине Путина — не Путин. Захватывающие кадры: президент России предоставил свой Aurus, чтобы его сегодняшняя гостья — вдова бывшего премьера Японии Абэ — переехала из Кремля в Большой Театр», — подписал видео Зарубин.
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ погиб 8 июля 2022 года. Его жизнь трагически оборвалась в результате террористического акта.
Путин встретился с Акиэ Абэ в Кремле. Известно, что вдова прибыла в Россию с частным визитом. Подробности и цели встречи власти не раскрывали.
Известно, что президент России выразил признательность за усилия ее мужа в укреплении связей между Россией и Японией. Издание Ura.ru написало, что Путин отметил хорошие личные отношения с Синдзо Абэ.
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