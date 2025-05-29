Путин лично принял вдову убитого премьер-министра Японии
В Кремле прошла встреча Путина и Акиэ Абэ
В Кремль на встречу с российским президентом Владимиром Путиным прибыла вдова бывшего премьера Японии Акиэ Абэ. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.
Чиновник подтвердил сам факт встречи и напомнил, что Синдзо Абэ погиб в результате покушения. Предположительно, его вдова находится в российской столице с частным визитом.
Подробности и цели встречи власти пока не раскрывали.
Официальные лица не сообщали, обсуждались ли политические или гуманитарные вопросы.
Бывшего премьера Японии Синдзо Абэ смертельно ранили утром 8 июля 2022 года в городе Нара, он выступал на предвыборном митинге. Подозреваемого задержали.
Позднее стрелок заявил, что мстил религиозной группе, от которой пострадала его семья. Он считал, что Абэ причастен к этой группе.
Синдзо Абэ в годы своего премьерства сделал нормализацию отношений с Россией приоритетом внешней политики Японии. Он был уверен, что сближение с Москвой выгодно Токио по геополитическим соображениям.