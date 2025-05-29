Путин лично принял вдову убитого премьер-министра Японии

В Кремле прошла встреча Путина и Акиэ Абэ

В Кремль на встречу с российским президентом Владимиром Путиным прибыла вдова бывшего премьера Японии Акиэ Абэ. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

Чиновник подтвердил сам факт встречи и напомнил, что Синдзо Абэ погиб в результате покушения. Предположительно, его вдова находится в российской столице с частным визитом.

Подробности и цели встречи власти пока не раскрывали.

Официальные лица не сообщали, обсуждались ли политические или гуманитарные вопросы.

Бывшего премьера Японии Синдзо Абэ смертельно ранили утром 8 июля 2022 года в городе Нара, он выступал на предвыборном митинге. Подозреваемого задержали.

Позднее стрелок заявил, что мстил религиозной группе, от которой пострадала его семья. Он считал, что Абэ причастен к этой группе.

Синдзо Абэ в годы своего премьерства сделал нормализацию отношений с Россией приоритетом внешней политики Японии. Он был уверен, что сближение с Москвой выгодно Токио по геополитическим соображениям.