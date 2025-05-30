Власти Японии воздержались от комментариев по поводу встречи вдовы Абэ с Путиным

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Есимаса Хаяси сообщил, что правительство не будет давать комментарии по поводу визита в Россию Акиэ Абэ, супруги бывшего премьер-министра Синдзо Абэ. Хаяси подчеркнул, что власти страны осведомлены о визите, но не обсуждали его с Акиэ Абэ.

«Правительство не имело никаких контактов с Акиэ Абэ, супругой бывшего премьер-министра Абэ. В любом случае мы не станем комментировать этот вопрос», — процитировало его РИА «Новости».

Путин лично принял вдову убитого премьер-министра Японии. Он предоставил ей свой Aurus для поездки в театр. Вдова прибыла в Россию с частным визитом. Подробности и цели встречи власти не раскрывали.

Историк Валерий Кистанов считает, что приезд вдовы — сигнал Японии к позитивному диалогу с Россией.