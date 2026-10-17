Важнейший день для хирургии. Как проходила первая в истории операция под наркозом

В Бостоне 180 лет назад впервые состоялась публичная хирургическая операция, которую провели с анестезией. До этого врачам приходилось оперировать на скорость, потому что пациенты терпели мучительные страдания.

Демонстрацию эффективности наркоза продемонстрировали 16 октября 1846 года в операционном театре Массачусетской больницы. Врач Уильям Мортон применил эфирный газ во время удаления челюстной кисты.

До появления наркоза хирургия зачастую строилась вокруг боли и скорости. Вмешательство проводили как можно быстрее. После появления эфирной анестезии у врачей появилось время работать точнее, а у пациентов — возможность избежать страданий.

Эфир впервые позволил полностью отключить болевую чувствительность и сознание человека. Появление наркоза буквально перевернуло мир медицины и открыло новую страницу в истории.