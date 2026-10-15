Профессор Жэнь допустил жизнь веками после пересадки головы

Пересадка головы может значительно продлить жизнь человека. Об этом в разговоре с РИА Новости заявил профессор, директор отделения ортопедии Второй аффилированной больницы Университета традиционной китайской медицины Сяопин Жэнь.

Профессор допустил, что пересадка головы человеку может стать реальностью в скором будущем, позволив людям жить веками. Отвечая на вопросы журналистов, он отметил, что с точки зрения науки это возможно, так как существуют доказательства, полученные в ходе успешных исследований на животных. По его словам, вопрос требует пристального изучения, но процедура уже скоро может выйти за рамки теории, пишет Zvezdanews.

Ранее сообщалось, что Россия занимает второе место в мире по криосохранению тел для возможного восстановления жизни в будущем. Более сотни крионированных россиян ожидают воскрешения после заморозки. Однако ученые пока не могут гарантировать, что наука в дальнейшем действительно сможет вернуть к жизни криопациента.