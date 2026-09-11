Трех заблудившихся в лесу женщин спасли в Коломне

Инцидент произошел в четверг, 10 сентября. В 14:30 по номеру 112 позвонила 35-летняя местная жительница. Она сообщила, что вместе с родственницами 56 и 59 лет набрала полную корзину грибов, но не может найти дорогу обратно. Заряда телефона хватило только на один звонок.

«В район предполагаемого поиска оперативно выехали работники противопожарно-спасательной службы. Специалисты определили зону розыска и начали прочесывать лесной массив. Спасатели при помощи звуковых средств оповещения работали на отклик и обследовали квадрат за квадратом. Благодаря слаженным действиям работников подразделения в течение полутора часов женщин удалось найти. Они очень устали, но обрадовались, что их обнаружили», — рассказал Сергей Есипов.

Женщин вывели из леса, а затем доставили к дому. Медицинская помощь им не понадобилась.