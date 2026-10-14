Life.ru рассчитал «мясной индекс» для 85 регионов России
Life.ru рассчитал «мясной индекс» для 85 регионов России, сопоставив средние зарплаты и цены на говядину по данным Росстата за июль 2026 года.
Разница между лидером (Ненецкий автономный округ — 315,5 кг) и аутсайдером (Ингушетия — 65,2 кг) составила 4,8 раза. На среднюю зарплату по стране (109 524 рубля) при цене говядины 748,65 руб./кг можно теоретически купить 146,3 кг мяса. В топ-15 вошли регионы с высокими зарплатами и относительно низкой стоимостью продукта.