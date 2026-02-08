Координатор «ЛизаАлерт» Клецин рассказал, что правоохранители обязаны сразу же принимать заявления о пропаже людей

По его словам, большинство случаев пропажи детей заканчиваются благополучно. В 2026 году в Санкт-Петербурге было зарегистрировано более 25 обращений, и только одно из них имело трагический исход. Речь идет о девятилетнем Павле, тело которого обнаружили после похищения.

Основные причины исчезновений включают самовольный уход после ссоры с родителями или из школы из-за страха наказания, а также потерю ориентации в незнакомом месте. Клецин подчеркнул, что несмотря на существующую практику, при которой правоохранительные органы иногда отказывают в приеме заявлений о пропаже человека, ссылаясь на 24-часовой срок, в случае с детьми такое происходит все реже.

«Сейчас мы все реже и реже с этим сталкиваемся, особенно в детских поисках. Такое бывает, бывает это в разных регионах, но на самом деле права на это, конечно же, службы не имеют. Заявление на поиск пропавшего обязаны принять сразу, когда человек пришел это заявление подавать», — заявил эксперт.

Также Клецин рекомендовал родителям ежедневно напоминать детям о правилах безопасности, когда они остаются одни на улице или в общественных местах. Главное из них — не поддаваться уговорам посторонних и не уходить с ними. Ребенок должен четко понимать, кто для него является доверенными людьми.