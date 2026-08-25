Ясновидящую из Тувы оштрафовали за недостоверные данные о поисках детей

Суд оштрафовал ясновидящую из Тувы, которая распространяла неверную информацию о поисках двух девочек, пропавших в июле. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

Дети пропали в Кызыле 1 июля. В масштабных поисках участвовали более 1 тысячи человек. После пропажи девочек в соцсетях стала появляться информация якобы от шаманов и ясновидящих о том, где могут быть дети.

Так, 22-летняя жительница Кызыла распространяла сообщения о причинах смерти девочек. В отношении девушки возбудили уголовное дело о злоупотреблении свободой массовой информации. Теперь ясновидящая заплатит штраф — 15 тысяч рублей.

В марте-2026 к поискам пропавших мальчиков в Ульяновске также подключались гадалки.