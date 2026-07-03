В Северной Осетии проверят сообщения о минировании зданий

Меняйло: правоохранители проверят сообщения о минировании в Северной Осетии

Правоохранительные органы Северной Осетии проверяют сообщения о возможном минировании зданий образовательных учреждений. Об этом в телеграм-канале сообщил глава республики Сергей Меняйло.

«На местах работают правоохранительные органы, которые проверяют достоверность информации и предпринимают необходимые меры для обеспечения безопасности людей», — написал он.

Меняйло призвал население доверять исключительно официальным источникам информации и сохранять спокойствие. Он напомнил, что публикует оперативные данные в своих социальных сетях и мессенджерах.

В апреле в Санкт-Петербурге местного жителя приговорили к 3,5 года условно за несколько звонков с ложными заявлениями о минированиях мониторингового центра, двух городских рынков и станции метро.

В конце июня в городе эвакуировали Николаевскую больницу в Петергофе и роддом № 10 в Красносельском районе, причины не сообщали.