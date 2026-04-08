Петербуржец получил условный срок за ложные сообщения о минировании

Житель Санкт-Петербурга был осужден за серию звонков о ложном минировании городских объектов. Об этом написала «Мойка78» .

По информации объединенной пресс-службы судов Северной столицы, мужчина звонил в экстренную службу «112» трижды: 9, 12 и 23 января 2026 года. В сообщениях он утверждал, что заминированы станция метро «Звездная», СПбГКУ «Городской мониторинговый центр», «Южный рынок» и «Городской оптовый рынок».

В суде подсудимый объяснил свои действия сильным алкогольным опьянением. Московский районный суд Петербурга вынес решение о лишении свободы сроком на 3,5 года условно с испытательным сроком на тот же период.