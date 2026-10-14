Автоэксперт Бобцов оценил тест на знание ПДД как полезный способ проверить базовые знания курьеров

В Москве курьеров, не прошедших обязательное тестирование на знание правил дорожного движения, переведут в статус «Неактивный». С 15 октября сервисы не смогут допускать их к доставке. Для успешной сдачи необходимо правильно ответить как минимум на 80% вопросов. Автоэксперт Артем Бобцов в эфире Радио КП оценил тест как полезный способ проверить базовые знания курьеров, но предупредил, что сам по себе он не заставит их соблюдать правила на улицах.

«Заставить, конечно, их никто не может. Так же, как и водители такси, например, которые уже проходят в этой же системе проверку знаний ПДД», — сказал Бобцов.

По его словам, в Москве работают более 100 тысяч доставщиков, которым приходится двигаться рядом с пешеходами, автомобилями и общественным транспортом. Поэтому знание ПДД для них особенно важно.

Бобцов считает тестирование одним из способов упорядочить работу курьеров. Проверка знаний, по его оценке, должна дополняться контролем поведения во время доставки. Крупные сервисы уже отслеживают перемещения сотрудников и выполнение заказов. По мнению эксперта, эти данные могут помочь выявлять нарушения, в том числе опасную езду рядом с пешеходами. При этом Бобцов не утверждал, что прохождение теста гарантирует безопасное поведение каждого курьера.

Говоря о распространении такой системы за пределы Москвы, он подчеркнул, что для контроля движения курьеров важна также дорожная инфраструктура. Эксперт считает последовательным подход, при котором сначала создаются условия для движения, а затем проверяется соблюдение правил их использования.