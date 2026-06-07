В РПЦ рассказали, от каких продуктов нужно отказаться в Петров пост

Во время Петрова поста верующим нельзя будет есть мясо, яйца и молочные продукты, а рыбу разрешат только в отдельные дни. Об этом рассказал врач-реаниматолог, иеромонах Феодорит (Сеньчуков) в беседе с РИА «Новости» .

Петров пост в 2026 году начнется 8 июня и продлится 34 дня. Последний день поста придется на 11 июля, а 12 июля православные встретят праздник апостолов Петра и Павла.

«Этот пост мягкий. Общее правило: нельзя есть мясо, яйца и молочные продукты, а рыба разрешается по субботам, воскресеньям и полиелейным праздникам», — сказал отец Феодорит.

Он пояснил, что рыбу также можно будет есть почти во все понедельники, вторники и четверги, кроме нескольких дат. Морепродукты разрешат во все те же дни, когда в рацион включат рыбу. Кроме того, по церковной традиции их можно будет есть и в некоторые дни с горячей пищей с растительным маслом.