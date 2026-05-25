В РПЦ назвали даты Петрова поста в 2026 году

Петров пост, или Апостольский, названный так в честь святых апостолов Петра и Павла, в 2026 году станет самым долгим за последние годы. Он продлится 34 дня, рассказал «Известиям» священник, проректор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Филипп Ильяшенко.

«Конец поста всегда наступает 12 июля. Начало отсчета зависит от даты празднования Пасхи. Начинается пост всегда в понедельник, через неделю после Дня Святой Троицы», — рассказал священник.

Даты начала Петрова поста не являются фиксированными. В этом году православные встречали Пасху 12 апреля, а Троицу — 31 мая, поэтому он начнется 8 июня. Верующие 12 июля вспоминают апостолов Петра и Павла, принявших мученическую смерть в этот день, но в разные годы.

В православной традиции всего существуют четыре многодневных поста. Это 40-дневный Рождественский пост, Великий со Страстной седмицей (48 дней), Петров пост (количество дней зависит от даты Пасхи) и Успенский строгий двухнедельный.

Ранее священнослужитель Иваново-Вознесенской епархии, иеромонах Русской православной церкви Макарий (Маркиш) рассказывал, что в 2026 году День Святой Троицы придется на последнее воскресенье в мае.