Рэпер Тимати задолжал Роспатенту более 88 тысяч рублей

Российский музыкант и предприниматель Тимур Юнусов, известный под псевдонимом Тимати, задолжал государству пошлины за охрану прав на интеллектуальную собственность. К такому выводу пришла редакция РИА «Новости» на основе данных из налоговой службы.

Предприниматель не выплатил государству 88,5 тысяч рублей. Эти деньги он должен был передать Роспатенту.

При этом выявленные недоимки пока никак не отразились на финансовой деятельности исполнителя. Налоговые органы не вводили никаких ограничений на банковские счета ИП Юнусова. Не затронуты и подконтрольные артисту коммерческие структуры.

Тимур Юнусов активно развивает бизнес в сфере общепита, розничной торговли и шоу-бизнеса. Он регулярно регистрирует новые бренды и товарные знаки.

По закону правообладатели обязаны периодически уплачивать государственные сборы за поддержание юридической защиты своего имущества. При длительной неуплате пошлин Роспатент имеет право аннулировать регистрацию товарного знака или патента.

Ранее невесту Тимати заподозрили в искажении возраста.