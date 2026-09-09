Warner Bros. подала заявку на регистрацию бренда Harry Potter в России

Американская киностудия Warner Bros. подала заявку на регистрацию товарного знака Harry Potter в России. Документ поступил в Роспатент в сентябре 2026 года из штата Калифорния, сообщил ТАСС .

Заявка охватывает восемь классов международной классификации товаров и услуг. В список вошли косметика, парфюмерия, бытовая химия, ювелирные изделия, часы, сумки, посуда и товары для дома. Кроме того, в перечень включены продукты питания, пиво и безалкогольные напитки.

Отдельный класс касается рекламы, розничной и оптовой торговли, включая онлайн-продажи виртуальной одежды и цифровых изображений, защищенных технологией NFT. Также заявка предусматривает услуги общепита — кафе, рестораны, доставку еды — и временное проживание.

В апреле французская компания Miraculous, создавшая мультсериал «Леди Баг и Супер-Кот», зарегистрировала товарный знак в России.