Французские модные дома Givenchy и Yves Saint Laurent зарегистрировали товарные знаки в России. Об этом свидетельствуют данные Роспатента .

Российская «дочка» Givenchy зарегистрировала логотип 8 октября. Исключительные права будут действовать до 9 января 2035 года. Под этим знаком компания сможет продавать одежду, аксессуары, ювелирные изделия и другие товары.

В тот же день логотип зарегистрировала компания «Ив Сэн Лоран Парфюмс». Права на него будут актуальны до 18 марта 2035 года, но под этим знаком разрешена продажа только косметики.

Ранее американская киностудия Warner Bros. подала заявку на регистрацию товарного знака Harry Potter в России.