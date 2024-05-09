В России прошла минута молчания памяти павших в ВОВ | 360°

Важное 09 мая 2024, 19:16 В России прошла минута молчания памяти павших в ВОВ Минутой молчания почтили память павших в Великой Отечественной войне по всей РФ

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Минуту молчания в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне объявили 9 мая в 18:55 по московскому времени.

Впервые минуту молчания объявляли в 1965 году. С тех пор она стала традицией, ее повторяют каждый год.

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На параде Победы на Красной площади минуту молчания объявлял президент России Владимир Путин. Глава государства напомнил, что в этот день в стране склоняют головы перед светлой памятью всех погибших во время войны.

Президент отметил, что День Победы в России отмечают в условиях проведения спецоперации. Всех участников СВО он назвал героями и отметил, что россияне преклоняются перед стойкостью и самоотверженностью бойцов.

Путин обратил внимание на попытки исказить правду о Второй мировой войне. Он объяснил, что она мешает тем, кто привык строить колониальную политику на лжи.