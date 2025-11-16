В России предложили проверять дееспособность продавцов квартир старше 60 лет

Сенатор и член ЦК КПРФ Айрат Гибатдинов обратился к главе Минюста Константину Чуйченко с предложением рассмотреть инициативу об обязательном подтверждении дееспособности продавцов квартир старше 60 лет при заключении сделок. Письмо оказалось в распоряжении ТАСС .

Сейчас для сделок с недвижимостью не требуется подтверждать дееспособность по закону. Однако покупатель может запросить такие документы, чтобы снизить риски.

«Прошу Вас изложить позицию министерства <… > относительно целесообразности закрепления требования, обязывающего при совершении нотариально удостоверяемой сделки купли-продажи недвижимости, в которой одной из сторон (собственником жилого помещения) выступает лицо, достигшее пожилого или старческого возраста (60 и 75 лет), или лицо, осуществляющее продажу единственного жилья, предоставлять документ, подтверждающий дееспособность», — сообщил Гибатдинов.

Сенатор обратил внимание на то, что за последние годы значительно увеличилось число владельцев, оспаривающих сделки по купле-продаже квартир.

По данным Российской гильдии риелторов, в 2024–2025 годах количество судебных споров между бывшими владельцами и новыми покупателями недвижимости увеличилось на 15-20%, сообщил Гибатдинов. Как показывает статистика судебных решений, в большинстве случаев недвижимость возвращается прежним хозяевам, а сделки признаются недействительными по разным причинам, добавил сенатор.

Пожилые люди часто становятся участниками таких сомнительных сделок. В некоторых случаях они хотят признать сделку недействительной, чтобы получить финансовую выгоду, отметил сенатор.

Адвокат Мария Меренкова также подтвердила, что стали массово аннулировать договоры купли-продажи квартир. Они предоставляют справки о недееспособности или обвиняют покупателей в мошенничестве. Так беременная москвичка год не могла попасть в купленную квартиру из-за бывшей хозяйки.