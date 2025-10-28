Россиянам дали четкие инструкции, как обезопасить себя при покупке жилья у пенсионеров

Пенсионеры все чаще обращаются в суд, чтобы оспорить сделки по продаже квартир. Они предоставляют справки о недееспособности или обвиняют покупателей в мошенничестве.

Иногда сложно доказать, что продавец был адекватен в момент сделки, рассказала RT адвокат Мария Меренкова. «Повально пошли такие суды с бабушками. Их стало очень много в том же Петербурге», — отметила адвокат.

Меренкова, а также эксперт по недвижимости Артем Козулин и риелтор Светлана Степанова поделились советами, как покупателю защитить себя и не остаться без недвижимости и денег.

При покупке квартиры на вторичном рынке эксперты советуют не приобретать жилье у тех, кто в прошлом уже судился за недвижимость.

Информацию о таких судебных спорах можно найти в интернете. Наличные расчеты за жилье «из рук в руки» запрещены, подчеркнули специалисты. Если сумма сделки превышает один миллион рублей, покупатель обязан положить деньги на специальный банковский счет.

Если человек продает единственное жилье, лучше выбирать встречные сделки, когда продавец одновременно покупает другую квартиру. В этом случае у него появляется новая собственность.