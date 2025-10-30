Беременная москвичка год не могла попасть в купленную квартиру из-за бывшей хозяйки

Москвичка, ожидающая ребенка, целый год не могла въехать в купленную квартиру. Причина — бывшая хозяйка, которая забаррикадировалась внутри. Женщину удалось выселить, но она пытается оспорить сделку, сообщил Telegram-канал Baza .

История длится с лета 2023 года. Москвичка Юлия, готовясь к родам, решила улучшить свои жилищные условия. Она взяла кредиты и купила квартиру у пенсионерки Аллы за девять миллионов рублей.

Перед сделкой Юлия провела тщательную проверку. В день икс психиатр и нарколог подтвердили, что пенсионерка в здравом уме. Алле несколько раз задавали вопрос, находится ли она под влиянием мошенников. Женщина отвечала отрицательно. Покупку оформили через нотариуса.

Сделка не спасла ситуацию: пенсионерка отказалась покидать квартиру. Убедить ее смогли только суд, который постановил ее выселить, и приставы, которые вошли в квартиру фактически силой. Только после этого женщина уехала.

Спустя полтора года после продажи квартиры Алла обратилась в суд, чтобы признать сделку недействительной. Она утверждала, что продала жилье под давлением мошенников и передала им все деньги. Юлия и ее адвокат Марина Кельбах, в свою очередь, пытаются взыскать с пенсионерки почти миллион рублей за незаконное проживание и обогащение. Их цель — вернуть квартиру законной владелице.

Все больше пенсионеров идут в суд, чтобы оспорить продажу своих квартир. Они предоставляют документы о недееспособности или обвиняют покупателей в махинациях. Адвокат Мария Меренкова, а также эксперт по недвижимости Артем Козулин и риелтор Светлана Степанова рассказали россиянам, как защитить себя и не остаться без недвижимости и денег после сделки.