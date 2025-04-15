В России предложили построить жилье для сдачи по соцнайму семьям с детьми

Альтернативой «Семейной ипотеки» в России могло бы стать предоставление жилья на правах соцнайма. Лидер партии «Справедливая Россия — За правду», депутат Госдумы Сергей Миронов предложил правительству рассмотреть такую возможность. Его письмо в адрес премьер-министра Михаила Мишустина появилось в распоряжении 360.ru.

Депутат призвал пересмотреть меры поддержки. По результатам исследования аналитического центра «Домклик», лишь 38% получателей «Семейной ипотеки» покупают двухкомнатную квартиру, 14% — трехкомнатную, 2% — четырехкомнатную. Кредит даже под 6% остался недоступным для большинства семей с детьми, ведь средняя стоимость квартиры составляет 7,8 миллиона рублей при первоначальном взносе 2,3 миллиона и ежемесячном платеже 34,5 тысячи. Эта программа, по мнению Миронова, выгодна только девелоперским компаниям.

«Для решения демографической проблемы, стимулирования многодетности нужна государственная программа по строительству жилья, предоставляемого по социальному найму при рождении ребенка с возможностью последующего перехода данного жилья в собственность», — заявил он.

С апреля изменились условия «Семейной ипотеки». Теперь россияне с детьми до шести лет включительно смогут купить жилье на вторичном рынке. Специалисты по недвижимости предупредили, что это спровоцирует рост цен на квартиры.