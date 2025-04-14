В ГК «Самолет» раскрыли, что будет с застройщиками без льготной ипотеки

Вопрос о будущем рынка без льготной ипотеки остается одним из самых обсуждаемых в профессиональной среде. О планах застройщиков при таком развитии событий рассказала в интервью финансисту Игорю Шимко финансовый директор ГК «Самолет» Нина Голубничая.

Семейная ипотека, как заявляли власти, сохранится как минимум до 2030 года. Однако участники рынка на уровне специалистов все же обсуждают разные сценарии.

«Честно, такие дискуссии ведутся только на уровне нас, финансистов и рисковиков. Мы начинаем снижать объемы продаж в расчетах и говорим: „А что если…“» — признала представительница ГК «Самолет».

По ее словам, компании проводят множественные анализы чувствительности, чтобы понять, как изменится экономика проектов без поддержки ипотеки. Однако готового ответа пока нет.

«Никто не знает, что будет. Если по-честному, с точки зрения готовы ли мы к такому развитию событий прямо сегодня — не готовы. Никто не готов», — объяснила Голубничая.

В то же время при наличии переходного периода возможна адаптация, добавила специалистка. В компаниях готовы корректировать графики стройки и финансирования, отдельно прорабатывать вопросы с инфраструктурой, магистральными сетями и капитальными затратами.

«Если узнаем про это за три года — постараемся все крупные капитальные затраты зафинансировать сейчас, пока это возможно хоть как-то покрыть ипотекой. Чтобы дальше строить уже без значительных затрат», — пояснила Нина Голубничая.

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