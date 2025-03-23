23 марта 2025 14:55 Семейную ипотеку распространят на вторичку, но не везде. Какие города попали в список 0 0 0 Фото: Медиасток.рф Эксклюзив

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С 1 апреля 2025 года жилье на вторичном рынке можно будет купить по семейной ипотеке под 6% в 901-м городе. В перечень попали населенные пункты, где на начало 2025 года строились два и менее многоквартирных дома. Какие города попали в перечень, кто и под какой процент может взять льготную ипотеку — в материале 360.ru.

В каких регионах больше всего городов подпало под семейную ипотеку Больше всего городов подпало под льготную ипотеку в ДНР и ЛНР — 51 и 36 соответственно. Также в этом списке: Свердловская область — 36;

Вологодская область — 29;

Челябинская область — 25;

Пермский край — 24;

Тверская и Нижегородская области — по 22 в каждой;

Красноярский край, Иркутская область — по 20;

Республика Татарстан, Владимирская и Калужская области — по 18;

Тульская, Кемеровская и Кировская области — по 17;

Краснодарский край, Ивановская область — по 16;

Псковская, Астраханская, Мурманская, Ростовская и Брянская области — по 15.

Фото: Медиасток.рф

Крупные города и областные центры Некоторые города, которые попали в список, являются крупными и широкоизвестными. Например: Мурманск;

Воркута;

Геленджик;

Туапсе;

Норильск;

Комсомольск-на-Амуре;

Переславль-Залесский;

Назрань;

Ухта;

Енисейск;

Кондопога и другие. В перечень включили популярные у туристов города, в том числе Великий Устюг и Гусь-Хрустальный.

Фото: Медиасток.рф

Семейная ипотека в новых регионах Льготную ипотеку на вторичном рынке распространили на множество городов в новых регионах: ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Всего в этих субъектах семейную ипотеку на вторичку можно будет оформить в 108 населенных пунктах. В перечень попали и города, которые сейчас находятся под контролем Украины. Например, в Херсонской области в госпрограмму включили Херсон, Снигеревку и Берислав. В ДНР — Славянск, Краматорск, Константиновку, Северск, Дружковку и Красный лиман. Морские курорты Приобрести вторичку под семейную ипотеку можно и на курортах у моря — в Краснодарском крае, Крыму и Калининградской области. На Кубани среди известных городов — Туапсе и Геленджик, в Крыму — Бахчисарай, Джанкой, Саки и Инкерман. Приморск и Светлый — под Калининградом. Полный перечень городов опубликован на сайте «Дом.РФ».

Фото: Sergei Zaitsev / www.globallookpress.com

Новые условия по семейной ипотеке Семейная ипотека для вторичного жилья — это пилотный проект, несмотря на то, что его распространили на большое количество городов. По условиям практически ничего не изменится, рассказал 360.ru ипотечный брокер, эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута. «В части выдачи ипотеки на вторичное жилье будут какие-то ослабления и со временем, как мы это уже видели по другим программам, в том числе и по семейной ипотеке, возможны те или иные корректировки, например, тех же самых условий первоначального взноса. Возможно расширение списка городов, либо, наоборот, ужесточение требований», — отметил специалист. На сегодняшний день там самые крупные банки — Сбербанк и ВТБ — уже начали принимать заявки на эту программу. «Наличие ребенка до семи лет является также обязательным фактором», — добавил Ракута. По его словам, условия ипотеки не зависят от региона, поскольку программа — федеральная.

В целом ориентир у нас на ставку базовый — 6%. Вряд ли по семейной программе пока что будут какие-то корректировки в сторону, например, увеличения ставки. Дмитрий Ракута эксперт по недвижимости

Нюансы покупки вторички по семейной ипотеке В покупке вторички по семейной ипотеке есть нюансы, добавил Ракута. Речь идет о сделках между родственниками. Банки также будут более тщательно проверять оценочный альбом во вторичном рынке — это обязательное условие, чтобы определить рыночную стоимость объекта. «Вторичный рынок свободный. Например, квартира стоит пять миллионов рублей, а продавец считает, что она стоит 10 миллионов. Банк, исходя из собственной аналитики, будет участникам сделки говорить о том, что там дорого, мы оцениваем стоимость данной квартиры на шесть миллионов, например, а не на 10. Здесь уже могут быть определенные корректировки и так далее. Плюс юридическая чистота сделки на вторичном рынке тоже обязательна, там больше подводных камней», — предупредил эксперт. Покупка вторичного жилья считается рискованной, но и более выгодной сделкой. Задуматься о приобретении такой квартиры по льготной программе нужно уже сейчас, пока нет ажиотажа, не вырос спрос, а, значит, и цена. «Если продавцы будут понимать, что спрос активный, конечно, и цена скорректируется в сторону увеличения. Это законы рынка: чем больше спрос, тем выше стоимость самого продукта», — сказал Ракута.

Фото: Медиасток.рф

Что выгоднее: вторичка или новостройка Если сравнить ипотеку на вторичное жилье и новостройку — здесь все индивидуально. Но взять кредит и переехать сразу в собственное готовое жилье — это большой плюс, заверил брокер. «Ситуации у продавцов на вторичном рынке бывают разные. У кого-то срочная продажа. Кому-то нужны срочно деньги. И как раз-таки возможность продать свою квартиру по семейной ипотеке покупателю может быть выходом из той или иной ситуации. А когда есть срочность продажи, продавцы на вторичном рынке снижают стоимость квадратного метра, поэтому купить более выгодно квартиру на вторичке, безусловно», — заключил специалист.