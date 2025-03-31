Жилье на вторичном рынке начнет дорожать из-за ипотеки под 6%. Как сильно подскочат цены?

С 1 апреля жилье на вторичном рынке можно будет купить по семейной ипотеке под 6%. Эксперты рынка недвижимости предупреждают — стоимость жилья начнет расти, не сильно, не по всей стране, но это не просто возможный, а ожидаемый сценарий. Почему цены поползут вверх и насколько большим будет подорожание, разбирался 360.ru.

Список «Дом.РФ» по семейной ипотеке на вторичку Список городов, где вот уже начиная с завтрашнего дня можно будет взять вторичку по семейной ипотеке под 6%, в конце марта публиковал «Дом.РФ». В перечень попал 901 город почти из всех регионов страны, где на начало этого года строилось два и менее многоквартирных домов. Купить квартиру на новых условиях смогут семьи с ребенком до шести лет включительно. Сделать это можно будет только один раз. Желающим воспользоваться программой нужно учитывать, что купить жилье можно будет в МКД не старше 20 лет, плюс он не должен быть признан аварийным.

Почему льготная ипотека поднимет цены на жилье Директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков в беседе с РИА «Новости» обратил внимание, что хотя на определенные объекты цены, скорее всего, подрастут, эта картина не будет носить массовый характер. Системного влияния на рынок, по его словам, не ожидается.

Фото: РИА «Новости»

«Поскольку программа ограничена определенными регионами и типами жилья, ее влияние будет локальным. В городах с низким платежеспособным спросом и ограниченным количеством подходящих объектов значительного перегрева рынка не прогнозируется», — пояснил специалист. Младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Вячеслав Путиловский при этом не исключил, что дополнительный рост цен от влияния программы, вероятно, будет ограниченным и не массовым. «Данная программа — это практически первый массовый опыт льготной ипотеки на вторичное жилье, но перегрев рынка в этой связи маловероятен. Скорее всего, действующие ограничения программы будут корректироваться и настраиваться в будущем, в зависимости от ситуации на рынке жилья», — указал он. Как сильно вырастут цены на вторичном рынке Риэлтор, эксперт по недвижимости Наталья Перескокова в беседе с 360.ru разделила мнение коллег и не исключила, что цены на жилье в рамках этой программы могут подрасти на 15-20%.

Фото: РИА «Новости»

«Безусловно, ипотека 6% на вторичное жилье приведет к повышению роста цен. Это нормальная обычная тенденция рынка. Повышается спрос — тут же повышаются цены. Но в целом в скором времени у нас вообще будет повышение цен на все жилье во всех регионах, независимо от вторичной семейной ипотеки», — предупредила специалист. Такой прогноз она объяснила возможным снижением ключевой ставки ЦБ, за которым последует снижение ставок по вкладам. На фоне этого россияне, по словам Перескоковой, бросятся забирать свои средства. «Как итог — весь этот поток денег хлынет на рынок недвижимости, и цены вырастут. Но пока мы говорим о локальной истории — городах, где начнут выдавать льготную ипотеку на вторичное жилье. Как сильно будут дорожать квартиры — опять же зависит от спроса. Где выше спрос, там выше повышение цены», — пояснила собеседница 360.ru. На стоимость жилья всегда влияет локация, удобная транспортная доступность, уровень развития инфраструктуры. Где все эти факторы не вызывают нареканий и привлекают покупателей — цены растут быстрее. «В целом мы считаем, что на 15-20% повысятся цены на фоне выдачи льготной ипотеки в регионах», — заключила Перескокова.