Территории, вопрос о принадлежности которых подняли некоторые делегации при обсуждении картографической проекции Equal Earth, входят в состав Российской Федерации. Об этом после голосования Генеральной Ассамблеи ООН по резолюции в поддержку проекции Equal Earth заявила зампостпреда России при ООН Мария Заболоцкая.

«Территории, о которых упомянули ряд делегаций, это часть Российской Федерации», — сказала Заболоцкая.

По ее словам, народы этих территорий выразили желание вернуться в Россию на референдумах.

Заболоцкая также ответила представителю Великобритании, заявившему о непризнании российской принадлежности Крыма. Она напомнила о случаях, когда «колониальная держава» со временем меняла свою позицию в отношении территориальных реалий.

«Поэтому хотелось ответить: never say never», — добавила дипломат.

Крым на карте Equal Earth окрашен в тот же цвет, что и территория России, однако рядом размещена пометка о том, что полуостров находится под управлением России, а его принадлежность оспаривается Украиной.

Проекция Equal Earth предлагает альтернативу карте Меркатора и предназначена для более точной передачи реальных размеров регионов мира. Принятая Генассамблеей резолюция носит рекомендательный характер и не запрещает использовать другие картографические проекции.

Документ одобрили 164 государства, шесть стран воздержались, а США проголосовали против.