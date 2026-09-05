США проголосовали против резолюции ООН в поддержку карты Equal Earth

США оказались единственной страной, проголосовавшей против проекта резолюции Генеральной Ассамблеи ООН в поддержку картографической проекции Equal Earth. За документ выступили 164 государства, еще шесть воздержались, сообщило РИА «Новости» .

Проекция Equal Earth позволяет точнее показывать соотношение размеров Африки и других регионов мира. Инициативу предложили закрепить в качестве одного из вариантов для более корректного визуального представления территории государств.

Перед голосованием представитель США при ООН призвала отклонить документ. По ее словам, Вашингтон не считает инициативу нейтральной попыткой устранить искажения на картах и расценивает ее как часть более широкой «идеологической повестки».

Американская сторона также заявила, что подобные вопросы отвлекают Генеральную Ассамблею ООН от решения задач, связанных с международным миром, процветанием и отношениями между государствами.

Украина, Молдавия, Грузия, Сербия, Литва и Эстония при голосовании воздержались.

Ранее кандидат на пост нового генсека ООН Рафаэль Гросси признал, что организация теряет международную значимость.