В России нашли способ снизить цены на рыбу

Антимонопольщики проверили оптовые расценки на популярные в России виды рыбы и предложили оптимизировать цепочку поставок, чтобы сделать ценообразование более прозрачным. Об этом сообщила пресс-служба ФАС.

При проверке анализировалась оптовая стоимость минтая, трески, пикши, горбуши и сельди тихоокеанской от крупных рыбодобывающих компаний. Специалисты пришли к выводу, что для сдерживания роста цен нужно сократить число посредников между этапами добычи, переработки и продажи.

Для исключения спекуляций и отслеживания цен на всех этапах поставки правительство по предложению ФАС ввело обязательную регистрацию внебиржевых сделок. Кроме того, до 50% увеличилась доля субсидирования железнодорожных перевозок продукции со станций Дальневосточного федерального округа.

