Цены на рыбу и мясо снизились в марте в Челябинской области

В марте в Челябинской области годовой уровень инфляции немного снизился и составил 5%. За месяц цены выросли на 0,6%. Согласно сообщению пресс-службы Отделения по Челябинской области Уральского главного управления Банка России, непродовольственные товары подорожали умеренно, в то время как услуги и продукты прибавили в цене несколько больше, сообщил сайт «ФедералПресс» .

Отмечается, что рыба и мясо за март подешевели. Снижение стоимости рыбопродуктов в основном связано с увеличением объемов вылова отдельных видов рыбы в стране. Цены на мясо снижались из-за наращивания выпуска местной продукции. В преддверии праздника в марте заметно выросли цены на яйца: производители и поставщики перенесли в их стоимость затраты на корма, ветпрепараты, упаковку и доставку.

Пресс-служба пояснила, что подорожали телевизоры, смартфоны и ноутбуки. Их стоимость подросла в связи с увеличением издержек импортеров и производителей, которые начали регистрироваться в системе «Честный знак» для маркировки радиоэлектронной продукции с 1 мая.

Отдых в санаториях подешевел из-за низкого сезона и уменьшения спроса. Также снизилась стоимость аренды квартир из-за роста предложения недвижимости в связи с увеличением ввода многоквартирных домов в регионе.

Подорожал отдых за рубежом. В частности, выросли в цене туры в Египет, Турцию, страны Закавказья. Это связано с высоким сезоном в ряде стран и переориентацией спроса по отдельным направлениям.