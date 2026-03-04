В рыбопромышленной отрасли рассказали, что рынок по-разному отреагирует на введение обязательной цифровой маркировки

С конца ноября 2025 года по конец августа 2026 года в России пройдет эксперимент по цифровой маркировке замороженной рыбы и морепродуктов. После тестового режима система может стать обязательной. Проверка через код Data Matrix позволит подтвердить происхождение продукции и снизить объем фальсификата. Специалист рыбопромышленной отрасли Олег Гугунава рассказал «ФедералПресс» , что рынок по-разному отреагирует на введение обязательной цифровой маркировки.

Добытчики могут незначительно повысить цены или оставить их прежними, так как расходы на оборудование будут незначительными. Переработчикам придется закладывать в стоимость расходы не только на оборудование для маркировки, но и на оборудование и расходные материалы для индивидуальной упаковки.

Крупные сети будут «продавливать» поставщиков, не допуская роста закупочной цены более чем на 1–1,5%, но сами поднимут цену на 8–12%.

«Особенно сильно пострадает малый бизнес. Магазины шаговой доступности значительно сократят ассортимент замороженной рыбы и морепродуктов», — отметил Олег Гугунава.

По его словам, прежде всего подорожает недорогая «народная» рыба — минтай, путассу, пикша, мойва. Маркировка будет наноситься на упаковку блоков по 20–30 кг. Однако теперь для каждой единицы продукта потребуется индивидуальная упаковка и маркировка, что приведет к дополнительным расходам.

Гугунава предположил, что большая часть рыбной нефасованной продукции исчезнет с прилавков небольших магазинов из-за высокой стоимости оборудования и расходных материалов, а также штрафов за немаркированный товар.