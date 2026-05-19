В России снизились продажи черной икры

Продажи черной икры по сравнению с прошлым годом упали на 22%, в денежном выражении оборот снизился на 12%. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на данные компании «Эвотор», устанавливающей кассовое оборудование.

При этом снизилось не только потребление, но и производство. В январе–марте в России выпустили 22,7 тонны осетровой икры — на треть меньше, чем в прошлом году. Всех осетров для икры выращивают искусственно: промысел диких рыб запрещен с начала 2000-х из-за резкого падения их популяции.

Аналитики связывают это с переориентированием покупателей на другие деликатесы. Так, спрос вырос на икру мойвы, минтая и трески, а также горбуши и других лососевых, цена на которые снизилась из-за удачной путины.

При этом в феврале основатель Федеральной икорной компании Ярослав Викторов заявлял, что черная икра утрачивает статус элитного продукта и становится доступна широкому кругу потребителей.