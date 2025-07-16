Фейк: россиян оштрафуют за использование VPN и вход в запрещенные соцсети

Сенатор Шейкин опроверг штрафы за VPN и вход на заблокированные соцсети

Россиян напугали сообщения, что Госдума рассматривает введение штрафов за использование VPN и посещение заблокированных социальных сетей и платформ. Законодатели пояснили, что речь идет только о запрете целенаправленного поиска экстремистских материалов и их распространении.

Фейк

В социальных сетях начали разгонять вброс, что Госдума рассматривает поправки, предусматривающие введение наказаний за использование VPN , посещение заблокированных в России социальных сетей и платформ, а также просмотр запрещенного контента. По мнению авторов, начиная с осени полицейские начнут проверять смартфоны россиян и выписывать штрафы.

Правда

Внесенные в Госдуму поправки не предусматривают административного наказания за использование VPN или вход на заблокированные в России Facebook*, Instagram*, Discord и другие платформы и социальные сети. Об этом в комментарии РИА «Новости» заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Артем Шейкин.

«Ответственность наступает только за умышленный поиск и доступ к материалам, которые включены Минюстом в список экстремистских по решению суда», — пояснил сенатор.

Шейкин добавил, что просмотр материалов иностранных агентов нарушением также считаться не будет, если их публикации не появились в реестре Минюста.

За использование VPN штрафы россиянам тоже не грозят, как и за обсуждение способа обхода блокировок в блогах и социальных сетях. Закон предусматривает запрет рекламы таких сервисов.

«Если человек делится мнением, обсуждает плюсы и минусы технологии — это не реклама», — отметил Шейкин.

Сенатор добавил, что наказание за использование VPN грозит только тем, кто использует пути обхода для доступа к экстремистским материалам, их распространения, а также для подготовки преступлений или кибермошенничества.

Отдельно сенатор коснулся поправок, которые касаются передачи сим-карт третьим лицам. Он отметил, что передача родственникам не станет считаться нарушением закона и коснется только телефонных мошенников, которые регулярно звонят россиянам, выманивая у них деньги.

Случайно открытый экстремистский материал, размещенный в интернете, тоже не станет поводом для наказания, заявил в комментарии телеканалу «Звезда» заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Олег Матвейчев.

«Ответственность наступает именно за умышленный поиск и распространение запрещенной информации с применением специальных технических средств», — пояснил он.

Кроме того, штрафы за поиск и распространение экстремистских материалов выпишут только при доказанном умысле.

«Если пользователь перешел по ссылке случайно, это не считается правонарушением», — подчеркнул депутат.

Депутат не исключил, что в закон добавят исключение для сотрудников спецслужб, которым доступ к заблокированным платформам необходим для работы.

Депутат Антон Горелкин поддержал коллегу и добавил, что поправки не запрещают использование VPN для просмотра заблокированных платформ.

«Но если эта технология используется для совершения преступлений, это усилит ответственность», — отметил парламентарий.

Никаких дополнительных полномочий сотрудники полиции для досмотра личных гаджетов россиян не получат. Об этом изданию «Подъем» заявил депутат Эрнест Валеев.

«Для проверки нужны законные основания — новый закон таких полномочий полиции не даст», — подчеркнул он.

По его словам, поправки только ужесточат ответственность за умышленный поиск экстремистских материалов при помощи VPN. Уведомлять о таких попытках станут операторы связи.

Депутат посоветовал россиянам внимательно изучить список Минюста, чтобы случайно не распространить запрещенные в России материалы и не попасть на штраф.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.

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