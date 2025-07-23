Сегодня 02:20 Штраф за поиск в интернете: за что теперь могут наказать россиян? Госдума приняла закон о наказании за поиск экстремистских материалов 0 0 0 Фото: IMAGO/Michael Bihlmayer / www.globallookpress.com Власть

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Госдума в третьем окончательном чтении приняла поправки в административный кодекс о штрафах за поиск в интернете заведомо экстремистских материалов. Будут ли россиян наказывать за использование запрещенных соцсетей и VPN, а также что грозит тем, кто ищет экстремистские материалы по работе или из любопытства — в материале 360.ru.

Штраф за поиск экстремистских материалов Если новый законопроект одобрит Совет Федерации и подпишет президент Владимир Путин, то КоАП РФ пополнится новой статьей, согласно которой гражданам грозит административная ответственность за умышленный поиск в Сети заведомо экстремистских материалов. В том числе и с использованием сервиса обхода блокировок (VPN). Штраф составит от трех до пяти тысяч рублей. Целью нового законопроекта является повышение эффективности регулирования информационного пространства и ограничение возможности обхода существующих запретов на посещение информационных ресурсов, информационно-телекоммуникационных сетей, доступ к которым ограничен.

Фото: Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев на заседании Государственной Думы РФ / РИА «Новости»

Будут ли штрафовать за Instagram* и Facebook*? Во время выступления в Госдуме глава Минцифры Максут Шадаев дал ответ на волнующий граждан вопрос — будут ли штрафовать за использование запрещенных в России социальных сетей Instagram*, Facebook*. «Административное правонарушение будет фиксироваться в случае умышленного доступа к экстремистским материалам. То есть пользователь должен знать, что материалы включены в реестр, и иметь умысел на доступ к этим материалам с использованием поисковой системы, мессенджера или VPN, если эти материалы заблокированы Роскомнадзором», — заявил министр.

В этом смысле мы говорим, что рядовые пользователи не пострадают. Максут Шадаев глава Минцифры РФ

Следовательно, доступ в запрещенные сети не попадает под административное наказание, даже если они признаны экстремистскими в России. По словам Шадаева, под новый закон попадают около 5,5 тысячи материалов. Наказание последует только за доступ к конкретным статьям, книгам, видеороликам и другому контенту из экстремистского списка.

Если пользователь не знает о том, что материал включен в реестр, и у него не было умысла, и даже если он использует VPN, он наказанию подвергаться не будет. Максут Шадаев глава Минцифры

В своем заявлении министр не уточнил, как пользователю следует доказывать, что он не знал, что ищет материалы из списка экстремистских.

Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / www.globallookpress.com

Какое наказание будет за использование VPN? Некоторые россияне не могут расстаться с запрещенными Instagram*, Facebook*: к соцсетям они получают доступ через VPN-сервисы. Шадаев уточнил, что рядовые пользователи не пострадают, их не будут наказывать за использование VPN для доступа к запрещенным ресурсам. Наказание грозит лишь рекламодателям, нарушившим новое дополнение. Закон о рекламе законодатели дополнили положением, согласно которому за распространение рекламы программно-аппаратных средств доступа (в том числе VPN-сервисов) к запрещенным информационным ресурсам будет накладываться штраф в размере от 50 до 80 тысяч рублей. Максимальный штраф для юридических лиц будет достигать 500 тысяч рублей.

Фото: IMAGO/Wolfgang Maria Weber / www.globallookpress.com

Кому грозит штраф за поиск запрещенных материалов Профессиональный интерес Административная ответственность грозит тем, кто целенаправленно ищет или получает доступ к материалам, внесенным в список экстремистских от Минюста. Исключений по профессиональному признаку нет, то есть журналисты, ученые и другие заинтересованные лица не смогут свободно и безнаказанно искать запрещенные материалы в интернете. Неумышленное нарушение Важной оговоркой в законопроекте является то, что ответственность грозит только тем, кто умышленно ищет экстремистские материалы. Если пользователь неумышленно искал фразу, цитату, кусок песни или пьесы и наткнулся на запрещенный контент, наказания не последует. В случае осознанного поиска конкретного названия материала из списка Минюста, а также при наличии сопутствующих признаков осознанности данного действия, пользователю грозит административная ответственность.

Фото: РИА «Новости»

Призраки прошлого Если пользователь искал материалы из списка запрещенных в прошлом, не имеет смысла чистить историю поисковых запросов. Закон не имеет обратной силы, то есть наказание следует только за действия, совершенные с момента вступления его в силу. Гаджеты на проверку Репрессий в отношении смартфонов ожидать не стоит, изымать гаджеты для проверки поисковых запросов будут только на основании веских причин. Например, для предоставления доказательств в суде. Поводом для подозрений в экстремистских запросах могут послужить сведения, предоставленные Роскомнадзором и операторами сотовой связи, оперативная информация и заявления других граждан.

Фото: РИА «Новости»

Список экстремистских материалов На момент принятия закона Госдумой список экстремистских материалов насчитывает 536 страниц и содержит около 5,5 тысячи наименований. В нем значится контент из запрещенных соцсетей Instagram*, Facebook*, а также мессенджера Whatsapp, который принадлежит все той же корпорации Meta*.

Фото: Cfoto/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Функции по ведению, опубликованию и размещению в Сети федерального списка экстремистских материалов возложили на Минюст России. Документ обнародован на сайте министерства. «Информационные материалы признаются экстремистскими федеральным судом по месту их обнаружения, распространения или нахождения организации, осуществившей производство таких материалов, на основании представления прокурора или при производстве по соответствующему делу об административном правонарушении, гражданскому или уголовному делу», — говорится в аннотации на сайте Минюста. Список формируется на основании поступающих в ведомство копий вступивших в силу решений судов о признании информационных материалов экстремистскими.

Наименования и индивидуализирующие признаки информационных материалов включаются в федеральный список экстремистских материалов в строгом соответствии с резолютивной частью решения суда. Минюст

Незнание закона не освобождает от ответственности Чтобы не нарваться на штраф при поиске заведомо подозрительных материалов, стоит свериться со списком Минюста. Часто пользователь заранее знает, что запрашиваемый материал может находиться в этом реестре. Следует свериться со списком, если запрос касается темы религиозной или расовой ненависти, терроризма. Обычные запросы, касающиеся развлечения или бытовых тем, опасности априори не представляют. * Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.