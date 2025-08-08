Сегодня 13:04 Несамостоятельные гаджеты. Как детские сим-карты могут спасти от запрещенки? IT-эксперт Мясоедов: детские симки не станут панацеей от запрещенных сайтов 0 0 0 Фото: Marijan Murat/dpa / www.globallookpress.com Эксклюзив

Председатель Госдумы Вячеслав Володин провел опрос о введении детских сим-карт, которые помогут ограничить доступ к запрещенному контенту. Пользователям, судя по результатам голосования, такая идея пришлась по душе. Как ее реализовать и действительно ли нужны такие симки, узнал 360.ru.

Накануне глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что операторов связи в России могут обязать продавать специальные сим-карты для детей младше 14 лет с предустановленными ограничениями трафика и пользования соцсетями. «Они отдельно оформляются родителями на детей, эти сим-карты сразу имеют набор определенных безопасных ограничений», — сказал министр. Участниками опроса по этому поводу в Telegram-канале Володина на момент написания новости стали 70,3 тысячи человек, 86% выступили за, всего 8% не поддержали инициативу. Остальные выбрали вариант «все равно».

Что такое детские сим-карты Ограничить доступ к запрещенным сайтам с помощью сим-карт довольно просто, рассказал 360.ru эксперт по информационной безопасности, директор и партнер «IT-Резерв» Павел Мясоедов. «Сим-карта — это не какое-то самостоятельное устройство. Если очень простыми словами — это портал сервера оператора или портал к коммутаторам, маршрутизаторам и к оборудованию оператора. Регулировка будет осуществляться не за счет сим-карты, она будет выступать идентификатором. Да, у нее есть внутренняя память, она может хранить информацию об абоненте, какие-то даже контакты, но, по сути, все-таки это идентификатор, который позволяет пользоваться услугами одного или другого сотового оператора, устанавливать с ним связь», — объяснил специалист.

Все регулирование будет происходить на оборудовании провайдеров связи, сим-карта в данном случае выступит агентом.

Что касается модерации этого контента самими операторами связи: <…> у вас просто включается сортировка контента, своего рода родительский контроль. Появляются списки одобренных сайтов каких-то, которые по сигнатурам сразу видны оператору. И соответственно, этот трафик пропускается, а другой трафик блокируется. Павел Мясоедов IT-эксперт

Защитит ли детская сим-карта от запрещенного контента Решение не станет 100-процентной панацеей — запрещенные сайты все-равно могут пролетать, считает Мясоедов. «Либо нужно делать список только одобренных сайтов, и пускать только с них трафик, но это малореалистично, потому что тогда придется заблокировать те же самые поисковики, потому что выдача поисковиков не гарантирует на 100% выдачу контента, одобренного для ребенка», — подчеркнул эксперт. По его словам, скорее всего, появится перечень предодобренных сайтов и запрещенных ресурсов. Затем — модерация со стороны родителей, но это более сложный для операторов процесс.

Если родитель завтра захочет заблокировать какой-то большой важный сайт, придется сделать точечную настройку только для этого телефона. Это всегда сопряжено с большими сложностями и трудностями, как следствие — затратами. То есть будущее может быть, но на старте, скорее, это будет просто заранее согласованный список. Павел Мясоедов IT-эксперт

Мясоедов выразил мнение, что детские сим-карты — не самая эффективная мера. «Я вообще не уверен, что она нужна к реализации, потому что борьба с вредоносным контентом для детей — показывает исторический опыт, что у детей возникает после этого еще больше желание зайти на запрещенные сайты и они находят эти лазейки. Запретный плод всегда сладок», — сказал он.

Оправданная мера — запрещать сайты, вредоносные для населения, например экстремистские. «А что касается блокировки сайтов для детей, чтобы они не посмотрели контент с возрастными ограничениями, если мы подумали бы об утопии в утопическом мире, то, наверное, да, это было бы хорошо реализовать. Но на практике это работает в обратную сторону. Дети еще больше стараются найти возможность на эти сайты зайти. То есть вы привлекаете внимание детей к вредоносному контенту», — заключил эксперт.