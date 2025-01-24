В России начнет действовать новый стандарт связи для силовиков и медиков

В России с 1 февраля начнут действовать новые стандарты профессиональной мобильной радиосвязи. Один из представителей НИЦ "Телеком" сообщил РБК , что по рации обычно переговариваются силовики, скорая помощь, аварийные компании и другие службы.

Большинство российских сетей профессиональной связи работают на оборудовании европейского открытого стандарта DMR. Из-за его особенностей аппаратура разных производителей частично несовместима друг с другом, а это усложняет совместную работу ведомств. Стандарт, разработанный в РФ на базе DMR, решает эту проблему.

Собеседник издания подчеркнул, что национальный стандарт связи с РФ сейчас носит рекомендательный характер, но власти планируют стимулировать пользователей переходить на средства связи, соответствующие новым правилам.

Введение обновленных стандартов станет важным шагом для усиления безопасности в стране и повышения оперативности действий служб.

Техноэксперт Сергей Биржевой ранее рассказал, что SIM-карта пользователя может перестать работать из-за проблем у оператора связи или загруженности сети.