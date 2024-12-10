Техноэксперт Биржевой: SIM-карта может не работать из-за загруженности сети

Техноэксперт сервиса «Бери заряд!» Сергей Биржевой рассказал, почему SIM-карта может перестать работать. Самая распространенная причина связана с проблемами у оператора связи, отметил он в беседе с « Газетой.ru ».

По словам специалиста, порой ограничения вызваны загруженностью сети или техническими работами.

«В такой ситуации сложности носят временный характер и устраняются, когда восстанавливается сетевое подключение», — пояснил эксперт.

Он также отметил, что в некоторых случаях проблема связана с настройками телефона. Стоит обратить внимание на статус режима «Без сети» и настройки ее выбора в мобильном устройстве, сообщил Биржевой.