Техноэксперт Биржевой: SIM-карта может не работать из-за загруженности сети

Техноэксперт сервиса «Бери заряд!» Сергей Биржевой рассказал, почему SIM-карта может перестать работать. Самая распространенная причина связана с проблемами у оператора связи, отметил он в беседе с «Газетой.ru».
По словам специалиста, порой ограничения вызваны загруженностью сети или техническими работами.
«В такой ситуации сложности носят временный характер и устраняются, когда восстанавливается сетевое подключение», — пояснил эксперт.
Он также отметил, что в некоторых случаях проблема связана с настройками телефона. Стоит обратить внимание на статус режима «Без сети» и настройки ее выбора в мобильном устройстве, сообщил Биржевой.
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