Награжденные орденами Мужества танкисты рассказали о «Прорыве» под атаками БПЛА

Экипаж танка Т-90М «Прорыв» рассказал о 15-километровом пути под непрерывными атаками БПЛА на Добропольском направлении. Интервью военных, представленных к орденам Мужества, опубликовала пресс-служба Минобороны России.

Три бронемашины должны были пройти к заданной точке, обеспечить продвижение штурмовых групп и расчистить для них маршрут. Однако почти сразу противник начал наносить удары FPV-дронами и беспилотниками самолетного типа. Один из боеприпасов повредил ствол танка, но экипаж продолжил движение.

«Нецелесообразно уже ехать стрелять с пробитым стволом. Связи не было. Решил, что поедем хотя бы разминировать дорогу. Сколько сможем. Потому что понимали, что за нами едут ребята на легкой технике, БТР, квадроциклах, мотоциклах и так далее», — рассказал командир экипажа.

Позже у танка разбило триплексы, в боевое отделение попала химическая смесь. Машина застряла в траншее и подверглась новым атакам. Военные заметили приближение тяжелого беспилотника «Баба-Яга», но российский оператор FPV-дрона сбил его прямо над танком.

После попадания снаряда в моторное отделение сработала система пожаротушения, машина начала перегреваться. Экипаж покинул ее и стал под огнем искать укрытие.

«Механик-водитель отполз метров на 50 от танка, мы с наводчиком ползли к нему по голосу», — вспоминал танкист.

Военные укрылись в старом каменном погребе, заложив вход камнями. Затем они около 600 метров перебирались от дома к дому и от куста к кусту. Связь с сослуживцами установил оператор БПЛА, он же сбросил экипажу воду. До своих экипаж добрался примерно через неделю.