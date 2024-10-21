В РКН раскрыли судьбу Twitch в России

В России не планируют ограничивать работу стримингового сервиса Twitch. Об этом рассказали РИА «Новости» в Роскомнадзоре.
«Роскомнадзор не ограничивает доступ к стриминговому сервису Twitch. На текущий момент блокировка сервиса не планируется», — указали в пресс-службе ведомства.
В январе Таганский суд Москвы оштрафовал Twitch в общей сложности на четыре миллиона рублей. Одной из причин стал отказ сервиса удалять запрещенный контент. В августе мировой судья Таганского района снова оштрафовал Twitch. На этот раз сервис обязали выплатить пять миллионов рублей за отказ выполнить предписание ведомства.