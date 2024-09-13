Скорость замедления YouTube в России замерили

«Известия»: YouTube в России замедлился в 10 раз на стационарных сетях

Разработчик ПО для анализа пользовательского опыта Vigo выяснил, что YouTube в России замедлился в 10 раз при просмотре роликов на стационарных компьютерах. На мобильных устройствах видео загружались в четыре раза быстрее, сообщили «Известия» .

Специалисты сравнили скорость работы видеохостинга в период с 3 июня по 9 сентября 2024 года. Они выяснили, что среднее время старта проигрывания ролика на компьютерах увеличилось в 10 раз, в мобильных сетях — в 2,5 раза. Если в июне в десктопной версии видео грузилось за 1,21 секунды, то в сентябре — за 11,01. На смартфонах просмотр начинался через 3,83 секунды вместо прежних 1,76.

«На фиксированных сетях доля пользователей YouTube, которые не дожидаются открытия видео роликов, в пять раз больше, чем на мобильных. Это объясняется разницей в абсолютном значении времени ожидания открытия ролика», — объяснил директор по продуктам компании Антон Прокопенко.

Психологическим порогом, после которого загрузка начинала раздражать пользователей, он назвал три секунды. В начале лета всего 2,8% роликов запускались дольше, а теперь — 56,7%.

Первые сообщения о возможном замедлении YouTube появились в 2022 году. Спустя два года депутат Александр Хинштейн анонсировал снижение скорости загрузки сначала на 40%, затем на 70%.