Роскомнадзор выписал TikTok, YouTube, Pinterest, Twitch и Telegram миллионные штрафы

Роскомнадзор в первом полугодии оштрафовал владельцев платформ TikTok, YouTube, Pinterest, Twitch и Telegram на 7,7 миллиона рублей. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Надзорное ведомство уточнило, что площадки отказались выполнять обязанности по мониторингу социальной сети. Из-за этого YouTube оштрафовали на четыре миллиона рублей, Pinterest — на миллион рублей, Twitch — на миллион рублей, Telegram — на 900 тысяч рублей, а TikTok — на 800 тысяч рублей.

Также РКН назначил штрафы за неисполнение обязанности по размещению сведений, предусмотренных законом. Соцсети TikTok придется заплатить 750 тысяч рублей, а платформам YouTube, Pinterest, Twitch и Telegram — по миллиону.

Ранее пользователи столкнулись с проблемами в работе видеохостинга YouTube. В большинстве браузеров перестали воспроизводиться ролики HD-качестве, сообщил RT.