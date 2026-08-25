Подросток из Новосибирской области умер от отравления парами бензина

В поселке Октябрьский Мошковского района Новосибирской области произошла трагедия — 13-летний школьник скончался после отравления парами бензина. Об этом пишет КП-Новосибирск .

Как сообщили в пресс-службе СУ СК России по Новосибирской области, обстоятельства случившегося устанавливаются. По предварительной информации, подросток вдыхал пары бензина в компании друзей.

По словам местного жителя, знакомого с ситуацией, это произошло ночью с 16 на 17 число. Друзья якобы взяли подростка на слабо. Когда ему стало плохо, они пытались ему помочь: звонили в 112 и останавливали машины, которые проезжали мимо.

Подросток жил вместе с матерью, семья считалась благополучной. Отец мальчика в последнее время уезжал на заработки в разные города. В семье также есть старший ребенок, ему больше 20 лет, сейчас он живет в городе.