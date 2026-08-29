Путин пошутил над реакцией работников автокластера на Volga

Президент России Владимир Путин пошутил, вспоминая реакцию сотрудников нижегородского автокластера на его появление за рулем нового автомобиля Volga. Глава государства рассказал об этом во время визита на предприятие, сообщило РИА «Новости».

В пятницу, 28 августа, Путин приехал в Нижний Новгород и осмотрел автокластер, где выпускают автомобили Volga. Президент самостоятельно проехал на машине Volga K50 от одного производственного корпуса к другому. Когда он проезжал мимо сотрудников предприятия, то заметил тревогу на их лицах.

«Они испугались. Думали, что здесь начинающий. Не, не, все в порядке», — пошутил российский лидер.

После поездки журналисты спросили Путина о его впечатлениях от автомобиля. Президент отметил, что в салоне было мягко и тихо. По его словам, машиной было удобно управлять — это можно было делать «одним пальцем».

Президент посетил Нижний Новгород с рабочим визитом 28 августа. Там он принял участие в форуме АСИ «Сильные идеи для нового времени».