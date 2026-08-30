«Надо попробовать». Песков допустил возможность покупки Volga

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков допустил, что в будущем может купить новый отечественный автомобиль Volga. Об этом он сообщил в беседе с журналистом ИС «Вести» Павлом Зарубиным.

«Не знаю, надо пробовать», — отметил песков на вопрос о том, купил ли бы он себе такую машину.

Ранее президент Владимир Путин посетил ы Нижнем Новгороде автопроизводство, где ознакомился с процессом сборки новой Volga. Глава государства во время визита опробовал новинку — он сел в автомобиль на водительское сиденье и осмотрел салон.

После этого Путин поставил автограф на капоте машины. Одна из сотрудниц завода пошутила, что теперь автомобиль необходимо отправить в музей в качестве экспоната. Во время визита в Нижний Новгород президент также принял участие в форуме «Сильные идеи для нового времени», встретился с губернатором Глебом Никитиным и осмотрел новые объекты городской инфраструктуры.