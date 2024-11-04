Путин назначил Слюсаря врио губернатора Ростовской области
Президент России Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности губернатора Ростовской области бывшего гендиректора Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрия Слюсаря. Указ опубликовали на сайте Кремля.
«Назначить Слюсаря Юрия Борисовича временно исполняющим обязанности губернатора Ростовской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Ростовской области», — говорится в указе.
До этого глава государства принял отставку действующего губернатора региона Василия Голубева. Последний перешел на другую работу. Голубев возглавлял Ростовскую область с 2010 года.
СМИ писали о вероятном уходе Слюсаря с поста главы ОАК еще этой весной. Среди возможных причин называли, в частности, собственное желание топ-менеджера, а также провал сроков программы поставок новых отечественных самолетов, сообщил РБК.
Ранее Путин подписал указ о назначении участника спецоперации и бывшего мэра Краснодара Евгения Первышова врио главы Тамбовской области.