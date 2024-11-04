Путин назначил Слюсаря врио губернатора Ростовской области

«Назначить Слюсаря Юрия Борисовича временно исполняющим обязанности губернатора Ростовской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Ростовской области», — говорится в указе.

До этого глава государства принял отставку действующего губернатора региона Василия Голубева. Последний перешел на другую работу. Голубев возглавлял Ростовскую область с 2010 года.

СМИ писали о вероятном уходе Слюсаря с поста главы ОАК еще этой весной. Среди возможных причин называли, в частности, собственное желание топ-менеджера, а также провал сроков программы поставок новых отечественных самолетов, сообщил РБК.

Ранее Путин подписал указ о назначении участника спецоперации и бывшего мэра Краснодара Евгения Первышова врио главы Тамбовской области.