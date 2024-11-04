«Чистка пошла». Силовики нагрянули с обыском к подавшему в отставку главе Ростовской области

Московские правоохранители нагрянули с обыском в рабочий кабинет подавшего в отставку губернатора Ростовской области Василия Голубева, который ранее заявил, что переходит на другую работу. Об этом сообщило издание 161.ru со ссылкой на источник в силовых структурах.