«Чистка пошла». Силовики нагрянули с обыском к подавшему в отставку главе Ростовской области
161.ru: офис подавшего в отставку главы Ростовской области Голубева обыскали
Московские правоохранители нагрянули с обыском в рабочий кабинет подавшего в отставку губернатора Ростовской области Василия Голубева, который ранее заявил, что переходит на другую работу. Об этом сообщило издание 161.ru со ссылкой на источник в силовых структурах.
Обыски прошли в кабинете Голубева в здании регионального правительства 2 ноября.
«Чистка пошла. Приехали из Москвы. Сотрудники ФСБ планируют в регионе тщательную проверку в органах власти. Будут возбуждаться уголовные дела», — сообщил источник журналистов.
После обысков силовики вынесли предупреждения, ограничившись беседой в кабинете. Источник издания в региональном правительстве уточнил, что столичные силовики уже затребовали документацию по строительству Западной хорды и застройке левого берега Дона.
Ранее президент РФ Владимир Путин назначил врио губернатора Ростовской области бывшего гендиректора ОАК Юрия Слюсаря.