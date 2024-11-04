Губернатор Ростовской области объявил о своей отставке

Губернатор Ростовской области Василий Голубев объявил о своей отставке. Причиной, по его словам, стал переход на другую работу.

«Весь период в должности губернатора Ростовской области я ощущал вашу поддержку. Слаженные действия всей команды жителей Донского региона позволили нам вместе решить множество актуальных вопросов», — отметил Голубев в своем Telegram-канале.

Также он указал на реализацию большого количества важных для области проектов. По его оценке, Ростовскую область сейчас можно считать «настоящим регионом-лидером».

Отдельно Голубев поблагодарил президента Владимира Путина и правительство страны, всех коллег и соратников, которые помогали делать результативные и эффективные шаги в развитии региона.

«Впереди — новые дела и задачи. Но где бы я ни работал в дальнейшем, моим безусловным приоритетом всегда будет поддержка и развитие любимой Ростовской области», — добавил чиновник.

Правда, куда именно он уходит с поста губернатора, Голубев не уточнил.