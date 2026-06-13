В Подольске пошел дождь с грозой и сильным ветром

Дождь с грозой и сильным порывистым ветром пошел на северной окраине подмосковного Подольска. Кадры с места есть в распоряжении 360.ru.

После целой недели жары в городе начался дождь. Сверкают молнии, раздаются громовые раскаты. Поднялся очень сильный порывистый ветер. На кадрах дождь только начинается, через 10-15 минут он значительно усилился.

В пятницу и субботу в разных районах Москвы и области прошли дожди и град, но в Подольске было ясно и жарко.