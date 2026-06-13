В Подольске пошел дождь с грозой и сильным ветром

Дождь с грозой и сильным порывистым ветром пошел на северной окраине подмосковного Подольска. Кадры с места есть в распоряжении 360.ru.

После целой недели жары в городе начался дождь. Сверкают молнии, раздаются громовые раскаты. Поднялся очень сильный порывистый ветер. На кадрах дождь только начинается, через 10-15 минут он значительно усилился.

В пятницу и субботу в разных районах Москвы и области прошли дожди и град, но в Подольске было ясно и жарко.

Метеорологи предсказывали, что в выходные пройдут осадки и жара отступит.

Главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова предсказывала, что в выходные пройдут осадки, после этого жара начнет отступать. Пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы призвала горожан быть осторожнее в непогоду.

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