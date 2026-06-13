Москвичей предупредили о грозах и дожде в выходные

Синоптик Позднякова: в выходные в Москве ожидается грозовой дождь

Жителей и гостей столицы в выходные ожидают кратковременный дождь и гроза. Об этом РИА «Новости» рассказала главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова.

По ее словам, столбики термометров в субботу поднимутся до +29 градусов. Днем прогнозируется жаркая погода, местами пойдет кратковременный дождь, есть вероятность грозы. По словам специалиста, ночью ожидается переменная облачность без осадков.

Позднякова уточнила, что минимальная температура в городе составит +14…+19 градусов, днем столбики термометров окажутся на отметках +27…+29 градусов.

«В воскресенье в столице прогнозируется облачная погода с прояснениями, также местами кратковременный дождь», — подчеркнула синоптик.

Ветер будет дуть в северо-западном направлении, температура опустится до +22…+27 градусов днем и +14…+19 градусов ночью.

Ранее МЧС призвало москвичей соблюдать осторожность во время грозы. Спасатели посоветовали обходить стороной рекламные щиты и шаткие конструкции.