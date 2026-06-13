Дождь с градом обрушился на московский регион

Мощный ливень с градом накрыл Москву и несколько городов Подмосковья. Кадры появились в распоряжении 360.ru.

На кадрах видно, что градины по размеру крупнее гороха.

Синоптик Татьяна Позднякова предупредила гостей и жителей столицы, что в выходные будет гроза и кратковременный дождь. По ее словам, несмотря на непогоду, температура воздуха в субботу будет высокой — до +29 градусов. Ночью ожидается переменная облачность без осадков.

В воскресенье может произойти небольшое похолодание. Днем столбики термометров покажут +27…+29 градусов, а ночью опустятся до +14…+19.

Ранее летний град застал врасплох жителей Москвы 12 июня. Жара не помешала выпасть крупным льдинкам и сильному ливню.